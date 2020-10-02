العقابي يؤكد: حراك تشرين أعاد للعراقيين هويتهم الوطنية وأرعب الفاسدين

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، ان حراك تشرين اعاد للعراقيين هويتهم الوطنية وارعب الفاسدين.

وقال العقابي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر انه "في ذكرى ( انتفاضة حرية العراق ) نستذكر دماء الشهداء وحراك الشباب الذي استطاع أن يعيد للعراقيين هويتهم الوطنية وارعب الفاسدين وقض مضاجعه".

واشار الى انه "رغم محاولات التشويه والاختطاف وحرف الاحتجاجات عن مسارها ستبقى تلك الانتفاضة جذوة تتقد لتنير الدرب نحو مستقبل أجمل بلا فساد وبلا دم".