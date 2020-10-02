الجبوري يدعو الحكومة لتعزيز الإجراءات الأمنية حماية للبعثات الدبلوماسية

أكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ان مكانة اي دولة تقاس بمدى حمايتها لضيوفها وممتلكاتهم من الدبلوماسيين وبعثاتهم.



وقال الجبوري في بيان صحفي ان اوضاع البلاد لاتحتمل اي ازمة جديدة واستمرار الاعتداء على مواقع وممتلكات البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي امر مرفوض بشدة ويعرض سمعة العراق للخطر.



وطالب الحكومة بتعزيز اجراءاتها الامنية والضرب بيد من حديد على كل جهة تمس سمعة العراق وعلاقته الخارجية



ودعا الجبوري رئيس الحكومة الى تقديم الضمانات الكافية لضيوف البلد بعدم تكرار هذه الاعمال المنافية للاعراف والقوانين الدولية وقبلها منافية لاخلاق العراقيين واكرامهم لضيوفه.