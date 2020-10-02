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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:46 ص

مرصد حقوق الإنسان يطالب حكومة الكاظمي بإعلان نتائج التحقيق في مقتل المتظاهرين.

مصطفى-الكاظمي-1
طالب "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان نتائج التحقيق في مقتل المئات خلال عام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد.
وقال المرصد ، في بيان بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، "مر عام كامل على بدء الاحتجاجات في العراق، حيث شهد الأسبوع الأول منها سقوط أكثر من 100 قتيل بين المحتجين.
 وتابع بأن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، وعدت بمحاسبة الجناة، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأشار إلى أن عدم اتخاذ حكومة عبد المهدي أي خطوة باتجاه محاسبة القتلة، أدى إلى تماديهم في الاعتداءات حتى وصل عدد الضحايا أكثر من 500 قتيل.
ولفت إلى أن حكومة الكاظمي "سارت على خطى حكومة عبد المهدي، ورغم وعودها المستمرة بإعلان النتائج، إلا أنها لم تقم بذلك.
و طالب المرصد، حكومة الكاظمي، بإعلان نتائج التحقيقات في وقت قريب، وألا يتم "تسويف"  حقوق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بها.
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