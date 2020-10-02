منظمة حقوقية تطالب بالإسراع في تشريع قوانين تنظيم حرية التعبير والتظاهر السلمي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، مجلس النواب والحكومة بالإسراع في تشريع القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وقانون الحصول على المعلومة وقانون الجرائم المعلوماتية وبما يلائم وينسجم مع المعايير القانونية الدولية والانسانية والكشف عن المتسببين بسقوط الضحايا ومحاسبتهم.



وقال عضو مفوضية حقوق الانسان " ثامر الشمري " في بيان ؛ ان المفوضية ومنذ انطلاق التظاهرات ، شكلت خلية أزمة من اعلى المستويات عقدت لقاءات مهمة مع مجلس الوزراء العراقي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية والتقت بالمتظاهرين ووثقت مطالبهم المشروعة ، وتواجدت في ساحات التظاهر ومراكز الشرطة والمستشفيات ومجلس القضاء الأعلى , لمتابعة الأوضاع القانونية وتوثيق البلاغات والشكاوى.



وشدد على اهمية إخضاع قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب للتدريبات المكثفة على آليات التعامل مع التجمعات والتظاهرات وبما ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية لسنة 1990 ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1979 واتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية الناشطين والمراقبين ومحاسبة من ارتكب الجرائم اللا انسانية والارهاب تجاههم .



ودعا الشمري للارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والامني للمواطن والقضاء على الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتسببين وصياغة معايير جديدة لإدارة البلد بحسب الكفاءة والنزاهة والقضاء على المحسوبية .