بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
هل يستطيع الكاظمي طرد ألوية الميليشيات الموالية لإيران من المنطقة الخضراء؟ هزتان أرضيتان تضربان مدينتين بالعراق "تشابه الأسماء" في العراق.. يؤدي إلى اعتقال الأبرياء 7 مطالب لحكومة الكاظمي.. العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ "انتفاضة تشرين" برشلونة يقضي على سلتافيغو ويهزمه في ملعبه بثلاثية نظيفة وفاة المذيع العراقي نهاد نجيب في تركيا بعد إصابته بفايروس كورونا ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الساهر: حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم المالية النيابية ترد على تسريبات بشان خفض رواتب الموظفين الرافدين: مستمرون بفتح الحسابات للمواطنين لايداع اموالهم وحصولهم للفوائد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:42 ص

منظمة حقوقية تطالب بالإسراع في تشريع قوانين تنظيم حرية التعبير والتظاهر السلمي

مكتب حقوق الإنسان بالمثنى
طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،  مجلس النواب والحكومة بالإسراع في تشريع القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وقانون الحصول على المعلومة وقانون الجرائم المعلوماتية وبما يلائم وينسجم مع المعايير القانونية الدولية والانسانية والكشف عن المتسببين بسقوط الضحايا ومحاسبتهم.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان " ثامر الشمري " في بيان ؛ ان المفوضية ومنذ انطلاق التظاهرات ، شكلت خلية أزمة من اعلى المستويات عقدت لقاءات مهمة مع مجلس الوزراء العراقي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية والتقت بالمتظاهرين ووثقت مطالبهم المشروعة ، وتواجدت في ساحات التظاهر ومراكز الشرطة والمستشفيات ومجلس القضاء الأعلى , لمتابعة الأوضاع القانونية وتوثيق البلاغات والشكاوى. 

 وشدد على اهمية إخضاع قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب للتدريبات المكثفة على آليات التعامل مع التجمعات والتظاهرات وبما ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية لسنة 1990 ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1979 واتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية الناشطين والمراقبين ومحاسبة من ارتكب الجرائم اللا انسانية والارهاب تجاههم . 

ودعا الشمري للارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والامني للمواطن والقضاء على الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتسببين وصياغة معايير جديدة لإدارة البلد بحسب الكفاءة والنزاهة والقضاء على المحسوبية .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هزة أرضية

هزتان أرضيتان تضربان مدينتين بالعراق 02 تشرين الأول 2020 10:59 ص

مصطفى-الكاظمي-1

مرصد حقوق الإنسان يطالب حكومة الكاظمي بإعلان نتائج التحقيق في مقتل المتظاهرين. 02 تشرين الأول 2020 10:46 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

نائب عن سائرون يطالب بإعادة رسم السياسة المالية للمصارف 02 تشرين الأول 2020 10:44 ص

Capture

ما حقيقة ضياع 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض؟ .. المالية تجيب 01 تشرين الأول 2020 03:28 م

التخطيط

الإحصاء: بغداد تحتل المرتبة الأولى في عدد إجازات البناء والترميم للمدن العراقية 01 تشرين الأول 2020 12:35 م

كورونا العراق

الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق 30 أيلول 2020 04:04 م

كورونا العراق

الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق 30 أيلول 2020 02:21 م

وزارة الكهرباء

الكهرباء تعد خطة لرفع معدلات تجهيز الطاقة في الصيف المقبل 30 أيلول 2020 10:23 ص

التعليقات