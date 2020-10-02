بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:37 ص

الولايات المتحدة : لن تتساهل مع هجمات الفصائل الإيرانية على مصالحنا بالعراق

واشنطن وإيران

اكدت الولايات المتحدة أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شنكر "لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات ضد مواطنينا وجيشنا المتمركز في الخارج ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا".
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 واضاف للصحافيين "لا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة لوزير الخارجية"، مؤكدا أن الخارجية الأميركية تعتزم "مواصلة العمل" مع السلطات العراقية "لضمان حماية" المصالح الأميركية.
وقال شنكر إن "المشكلة الأكبر في العراق هي الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوض الاستقرار وتهاجم الولايات المتحدة. الأسلحة ليست تحت سيطرة الحكومة المركزية وهذه المجموعات تواصل إطلاق الصواريخ على سفارتنا ومهاجمة الأميركيين.
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