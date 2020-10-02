الولايات المتحدة : لن تتساهل مع هجمات الفصائل الإيرانية على مصالحنا بالعراق



اكدت الولايات المتحدة أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق.



وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شنكر "لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات ضد مواطنينا وجيشنا المتمركز في الخارج ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا".

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واضاف للصحافيين "لا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة لوزير الخارجية"، مؤكدا أن الخارجية الأميركية تعتزم "مواصلة العمل" مع السلطات العراقية "لضمان حماية" المصالح الأميركية.

وقال شنكر إن "المشكلة الأكبر في العراق هي الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوض الاستقرار وتهاجم الولايات المتحدة. الأسلحة ليست تحت سيطرة الحكومة المركزية وهذه المجموعات تواصل إطلاق الصواريخ على سفارتنا ومهاجمة الأميركيين.

