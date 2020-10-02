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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:33 ص

المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تعزيز إجراءات حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية

المجلس الوزاري للأمن الوطني
ناقش  المجلس الوزاري للامن الوطني في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية،.

كما ناقش حسب بيان لمكتب الكاظمي  تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان  امس الاول، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

و ناقش المجلس ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخّض من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.
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