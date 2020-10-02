بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 09:55 ص

برشلونة يقضي على سلتافيغو ويهزمه في ملعبه بثلاثية نظيفة

برشلونة
تمكن فريق برشلونه، من هزيمة سلتا فيغو بعشرة لاعبين فقط  في ملعبه بثلاثية نظيفة.

الهدف الأول جاء بإمضاء آنسو فاتي في الدقيقة 11، فيما جاء الهدف الثاني بإمضاء ميسي في الدقيقة 32، واختتم الثلاثية سيرخيو روبرتو في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة  طرد مدافع البلوغرانا لانكليت في الشوط الثاني بعدما تحصل على انذارين، ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وبهذا يكون برشلونه قد جمع ستة نقاط من مباراتين بعد فوزه على فياريال ولديه مباراتين مؤجلتين.
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