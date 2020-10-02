برشلونة يقضي على سلتافيغو ويهزمه في ملعبه بثلاثية نظيفة

تمكن فريق برشلونه، من هزيمة سلتا فيغو بعشرة لاعبين فقط في ملعبه بثلاثية نظيفة.



الهدف الأول جاء بإمضاء آنسو فاتي في الدقيقة 11، فيما جاء الهدف الثاني بإمضاء ميسي في الدقيقة 32، واختتم الثلاثية سيرخيو روبرتو في الوقت بدل الضائع.



وشهدت المباراة طرد مدافع البلوغرانا لانكليت في الشوط الثاني بعدما تحصل على انذارين، ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين فقط.



وبهذا يكون برشلونه قد جمع ستة نقاط من مباراتين بعد فوزه على فياريال ولديه مباراتين مؤجلتين.

