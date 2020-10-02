وفاة المذيع العراقي نهاد نجيب في تركيا بعد إصابته بفايروس كورونا

غيب الموت المذيع العراقي الكبير نهاد نجيب، في أنقرة بعد إصابته بفيروس كرورنا.

ونجيب مذيع وإعلامي عراقي مخضرم ومعروف يتميز بخامته الصوتية المميزة، عمل مذيعاً لسنوات طويلة امتدت لأربعة عقود، كان صوته في تلك الفترة يتلألأ في البرامج الاذاعية والتلفزيونية المختلفة التي كان فيها أما مذيعاً للأخبار أو مقدماً للبرامج المختلفة.

تخرج من كلية الآداب – قسم الاعلام في جامعة بغداد 1973، وهو متزوج من الطبيبة الأخصائية والناشطة في مجال حقوق المرأة الدكتورة كولر هادي مصطفى حسن البياتي.



منذ طفولته كان يحلم بأن يكون مذيعاً، وتحقق حلمه في الرابعة عشرة من عمره حين شارك بتقديم برنامج مدرسي يهتم بالفعاليات المدرسية عبر اذاعة بغداد.



في عام 1964 تعين للعمل في اذاعة بغداد العريقة كمذيع أخبار. وقرأ نشرة إخبارية رئيسية مباشرة في صباح اليوم الثاني من تعيينه خلافاً للتقاليد الاذاعية المعروفة التي تقتضي بقاء المذيع سنة كاملة تحت التدريب.

أصبح في عام 1969 مذيعاً في تلفزيون بغداد إضافة إلى عمله في الإذاعة ولكنه تفرغ للعمل في التلفزيون عام 1977.

في عام 1993 قام مع مجموعة من زملائه بتأسيس جمعية المذيعين العراقيين وتم انتخابه رئيساً لدورتين متتاليتين.



قام بنقل وتغطية العديد من المهرجانات والمؤتمرات ومن أبرزها مؤتمر القمة العربية في مدينة فاس بالمغرب في بداية الثمانينات. وكذلك قيامه بتقديم النقل مباشر لمناسك الحج من مكة المكرمة من على جبل عرفة في الأعوام 1986-1989-2002.

كذلك شارك في قراءة نشرات أخبارية رئيسية من تلفزيون واذاعة الكويت ضمن اتفاقية تبادل المذيعين عام 1989. عمل مراسلا ًً لحساب وكالة اسوشيتدبريس ما بين عامي 1999و2000.

ومن خلال دعوة رسمية من التلفزيون الجزائري قام بأعداد وتنظيم دورتين لمذيعي وصحفي العاصمة الجزائرية عام2000.

قدم المئات من البرامج الاذاعية والتلفزيونية الدينية والثقافية والتراثية والفنية ومن أبرزها برنامج (من الذاكرة)الذي نال عنه جائزة الإبداع.

انتقل للعمل في قناة العراق الفضائية السابقة عام 1999 حيث عمل فيها رئيساً للمذيعين ورئيساً للقسم الديني والإشراف اللغوي ومديراً لمركز الإنتاج البرامجي ومشرفاً للعديد من الدورات التدريبية ومحاضراً فيها.

بعد عام 2003 أنتقل للعمل في قناة توركمن إيلي التركمانية في كركوك، وفي عام 2007 اقتحمت مفرزة مسلحة بقيادة هشام بيرقدار عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة التركمانية العراقية والمقرب من رئيسها سعدالدين اركيج مبنى فضائية توركمن ايلي في كركوك وارغمت مديرها نهاد نجيب على الاستقالة من منصبه.



