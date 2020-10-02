ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي "2019-2020"، على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة جنيف السويسرية.



وتنافس ليفاندوفسكي مع الثنائي مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على الجائزة، بعد دخولهم القائمة النهائية منذ أيام.



وقدّم ليفاندوفسكي، موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وساهم بشكل رئيسي في حصد الثلاثية (الدوري، والكأس، ودوري الأبطال)، علمًا بأنه حصد جائزة الهداف في المسابقات الثلاث.



وخلال البطولات الثلاث، شارك ليفاندوفسكي في 46 مباراة، مسجلاً 55 هدفًا، كما صنع 10 أهداف أخرى، وهو أعلى معدل تهديفي له منذ بداية مسيرته الاحترافية.



بالإضافة إلى ذلك تمكن المهاجم البولندي من قيادة بايرن لحصد بطولتي السوبر الأوروبي والسوبر المحلي في الأيام القليلة الماضية.



وهذه أول مرة يتوّج ليفاندوفسكي بتلك الجائزة التي انطلقت في موسم 2010-2011، علمًا بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أكثر من حصدها (3 مرات).





