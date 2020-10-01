بلا سخارت تزور نوري المالكي والرسالة: قصف آربيل عبر ميليشيات إيران خط أحمر وهذا مرفوض من جانبكم تمامًا

زيارة بلاسخارت إلى المجرم نوري المالكي بعد ساعات من هجوم آربيل تأكيد من الأمم المتحدة أن لعبة ميليشيات إيران بيد المالكي



بعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي الصاروخي على مطار آربيل، من جانب ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي في نينوى، هرعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بلاسخارت إلى المجرم نوري المالكي. وهى من واقع خبراتها تعرف تماما أن مفاتيح ميليشيات إيران مع نوري المالكي، رغم أنه خارج السلطة منذ 6 سنوات!

لم تذهب بلاسخارت إلى الكاظمي أو برهم صالح او غيرهما ولكنها توجهت إلى المالكي، لتقول للجيمع إن الحل عند المجرم نوري المالكي وهى تعرف الأسرار تماما.

من جانبه، عد رئيس ائتلاف دولة القانون المجرم، نوري المالكي، القصف الذي طال مواقع في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بأنه يزيد المشهد "تعقيدا"، محذرا من أن اشتداد الصراع في العراق وحوله ينذر بخطر توسع الأزمات الأمنية.

وقال مكتب المالكي في بيان، إن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق والمنطقه والتي قد تنذر لخطر توسع الأزمات الأمنية اذا اشتد الصراع في العراق وحوله.

وأوضح نوري المالكي، ان التصعيد الذي يشهده العراق هو انعكاس لحدة الصراع الدولي الاقليمي والاقليمي الاقليمي في المنطقة، وهذا ما حذرنا منه كثيرا، مشيرا الى ان الهجمات التي تعرض لها معسكر حرير في اربيل تزيد المشهد تعقيدا سيما انها فتحت الاحتمال على دخول فصائل مختلفة في موضوع الخلاف على وجود القوات الأمريكية وبقاؤها او انسحابها وانها لا تصب في مصلحة استقرار البلاد.



ودعا المجرم نوري المالكي، الى تعزيز الثقة بين القوى السياسية والحكومة عبر حوار وطني تدعمه الامم المتحدة بهدف الوصول الى اتفاق حول القضايا الخلافية التي تشكل الازمة الحاليّة وتجاوزها، مطالبا جميع القوى السياسية الى المساهمة الجادة في تهدئة الاجواء المتأزمة تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة منتخبة.

واعلنت قوات التحالف الدولي، أنها تحقق في القصف الصاروخي الذي استهدف مناطق محيطة بمطار اربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة له، تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة. ولم تقع إصابات أو أضرار. الحادث قيد التحقيق، واعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان امس الاربعاء أن ستة صواريخ انطلقت من محافظة نينوى سقطت قرب مطار اربيل الدولي من دون خسائر بشرية. وذكر بيان للمؤسسة أن الصواريخ وجهت في الساعة الثامنة والنصف مساء من قرية شيخ أمير التابعة للموصل والتي هي تحت سيطرة الحشد الشعبي الارهابي صوب مطار آربيل الدولي.



ياتي هذا فيما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، جلسة طارئة برئاسة مصطفى الكاظمي، حيث جرى التأكيد خلالها على التعامل مع القصف الصاروخي على أربيل بإجراءات شديدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن المجلس ناقش تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية.

كما ناقش تداعيات القصف الصاروخي، الذي تعرّض له إقليم كوردستان يوم أمس، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

كما تداول المجلس ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخّض من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

ويرى مراقبون، أن الهجوم الإرهابي لميليشيا الحشد الشعبي المجرمة، التابعة لايران على آربيل هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

ولفتوا أن القادم أسود على رأس عصابات إيران والكاظمي اصبح خارج أي حوار أو قرار.

أ.ي