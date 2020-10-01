سقوط طائرة تركية بدون طيار في دهوك

افاد شهود عيان اليوم الخميس بسقوط طائرة تركية بدون طيار في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

وقال الشهود ان الطائرة سقطت ظهر اليوم في وادي "سيفا" بسلسلة جبل متين خلف قرية "كوهرزي" شرق قضاء العمادية.

واضافوا ان اهالي القرية شاهدوا الطائرة وهي تسقط من السماء الى داخل الوادي دون معرف تفاصيل اكثر كون المنطقة وعرة وخطرة.