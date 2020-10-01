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الخميس, 01 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 01 تشرين الأول 2020 03:35 م

سقوط طائرة تركية بدون طيار في دهوك

طائرة مسيرة
افاد شهود عيان اليوم الخميس بسقوط طائرة تركية بدون طيار في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.
وقال الشهود ان الطائرة سقطت  ظهر اليوم في وادي "سيفا" بسلسلة جبل متين  خلف قرية "كوهرزي" شرق قضاء العمادية.
واضافوا ان اهالي القرية شاهدوا الطائرة وهي تسقط من السماء الى داخل الوادي دون معرف تفاصيل اكثر كون المنطقة وعرة وخطرة.
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