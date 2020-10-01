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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 01 تشرين الأول 2020 03:13 م

الخارجية النيابية تطالب رئاسة البرلمان باتخاذ موقف حازم تجاه حماية البعثات الدبلوماسية

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الخارجية النيابية تطالب رئاسة البرلمان باتخاذ موقف حازم تجاه حماية البعثات الدبلوماسية

طالبت لجنة العلاقات الخارجية، رئاسة مجلس النواب، باتخاذ موقف حازم تجاه حماية البعثات الدبلوماسية.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح صحفي إن “مهام حماية البعثات الدبلوماسية يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وبالتالي فأن على المتسببين بهذه الاعتداءات إعادة النظر باجراءتهم كونها غير مسؤولة وستتسبب بضعف الدولة العراقية”.
واضاف، أن “مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف حازم باتجاه حماية السفارات والهيئات الدبلوماسية، بالرغم من أن دوره رقابي وليس تنفيذياً”.
وأشار إلى أن ” انسحاب السفارة الأميركية قد يتبعه انسحاب سفارات أخرى، ما يسبب خسارة دبلوماسية للعراق، فضلاً عن الخسارات الاقتصادية والأمنية”.
وتابع، أن ” من يريد اتخاذ أي موقف تجاه الوجود الأميركي؛ عليه أن يسلك طريقاً آخر غير المساس بالبعثات الدبلوماسية كونها تؤثر على سيادة العراق.
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