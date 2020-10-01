داخلية كردستان تصدر بيانا بشأن استهداف مطار أربيل بالكاتيوشا



أصدرت وزارة داخلية إقليم كردستان بيانا قالت فيه إنه في الساعة 08:30 من مساء أمس ، تم إطلاق ستة صواريخ كاتيوشا صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار.

وقد اُطلقت الصواريخ على متن عجلة نوع بيك أب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي.

إن فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات.

وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، نعلن استعدادنا التام لردع أي اعتداء، ونطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة.





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