بيان مشترك من 4 رؤساء حكومة سابقين في لبنان يفند أكاذيب نصر الله بشأن تشكيل الوزارة

أصدر رؤساء الحكومة السابقين في لبنان، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، بيانا مشتركا ردوا فيه على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.



وتضن البيان الذي نشره الحريري على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، 13 نقطة، كان من بينها: "من المؤسف أن يجتنب حسن نصرالله الحقيقة إلى هذه الدرجة في الرواية التي ساقها بشأن المساعي التي قام بها الرئيس مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والأسباب التي أدت إلى فشلها".



وأضاف البيان: "لم يشكل ما سماه نصرالله ’نادي رؤساء الحكومات الأربعة‘ الحكومة نيابة عن الرئيس أديب، ولم يفرض اسما فيها أو حقيبة، بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد أن اجتمعوا على كلمة سواء فيما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف".



وتابع البيان في نقطة أخرى: "إن الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة.."



