رئيس الوزراء يتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية ويؤكد: الهدف منها واضح

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بلاده، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من أنها قد تغلق سفارتها في بغداد بعد ازدياد عدد الهجمات على أهداف أمريكية.



جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لسفراء 25 دولة، الأربعاء، حيث قال: "أصبح واضحا جدا أن الهدف من الهجمات على البعثات الدبلوماسية هو إضعاف الحكومة بالدرجة الاولى ومنعها من التركيز على التحديات الأساسية التي يواجهها البلد، وكذلك لعزل العراق عن المجتمع الدولي، لكي تعبث الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة بالبلد عن طريق أبواب الفساد".



وتابع قائلا وفقا لما نشرته صفحة رئاسة الوزراء الرسمية بفيسبوك: " الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة مصلحتها أن يكون العراق دولة ضعيفة وفاشلة، لكي يستمروا بامتصاص خيرات وموارد البلد".





وأكد الكاظمي على أن "أمن البعثات الدبلوماسية هو واجب الحكومة، وواجبنا حمايتها وهو حق طبيعي، وقمنا بإجراءات حمايتها وسنستمر ونتحدى الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة.. نعمل بكل جد على إعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية".