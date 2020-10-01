الإحصاء: بغداد تحتل المرتبة الأولى في عدد إجازات البناء والترميم للمدن العراقية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، عن إحصائية بعدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص لبناء دور سكنية جديدة للمدن العراقية، مشيرا إلى أن مدينة بغداد احتلت المرتبة الاولى.

وقال الجهاز في تقرير له إن "محافظة بغداد احتلت المرتبة الاولى من بين المحافظات الاخرى في عدد اجازات البناء والترميم لدور السكن حيث بلغت 24.% من مجموع اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص تليها محافظة ذي قار بنسبة 8.5% ثم محافظة بابل بنسبة 8.1% من مجموع الاجازات الممنوحة خلال سنة 2019".

واضاف ان "محافظتي صلاح الدين ونينوى كانتا الاقل في عدد اجازات البناء وبنسبة 2.1% تسبقهما محافظة الانبار بنسبة 2.9%".

واشار الجهاز الى ان "سنة 2012 كانت اكثر السنوات منحا لاجازات البناء حيث بلغت حينذاك 45 الف اجازة مقارنة بسنة 2019 التي بلغت مجموع الاجازات فيها 22 الف و464 اجازة".

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.