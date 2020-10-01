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الخميس, 01 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 01 تشرين الأول 2020 09:38 ص

القبض على تاجر إيراني بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بإقليم كردستان

تاجر مخدرات
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كردستان، القبض على تاجر بحوزته كمية كبيرة من  المخدرة.

 وقالت في بيان ان التاجر بالمواد المخدرة يدعى (أ ع م) وهو ايراني الاصل، مضيفا انه تم ضبط 12 شريط حبوب مخدرة من نوع سومادريل ومبلغ مليونين و960 الف دينار مزور و100 دولار امريكي مزور مع كمية من العملة العراقية من الطبعة القديمة كانت كلها بحوزته
واشار البيان الى ان المديرية ضبطت مع تلك المواد ايضا حاسبة والة طابعة كانت تستخدم لطبع الاموال المزورة مع عدد من السكاكين الكبيرة وعدد من الغليونات وعدد من مستلزمات استخدام المواد المخدرة.
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