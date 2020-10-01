لجنة نيابية: الحكومة لم تزود البرلمان بالبيانات الدقيقة للأموال المطلوب اقتراضها

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن عدم تزويد الحكومة مجلس النواب بالبيانات الدقيقة بشأن الاموال التي تحتاجها وزارة المالية للاقتراض.



وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه ان “الحكومة ووزارة المالية اعلنت عن حاجتها للاقتراض وطلبت من مجلس النواب التصويت على طلبها من دون الكشف عن المبالغ.

واضاف ان “الحكومة لم تبلغ البرلمان ولم تزوده بالبيانات الدقيقة عن الاموال التي بحاجة اليها”، لافتا الى ان “المجلس بحاجة الى تفاصيل دقيقة عن تلك الاموال التي تنوي الحكومة اقتراضها لمعرفة مصيرها قبل التصويت.

واوضح ان “موازنة 2020 التي سحبتها الحكومة لازالت في اروقة وزارة المالية مما يعني تأخرها لوصولها الى مجلس الوزراء مجددا ومن ثم الى مجلس النواب.