​ الكربولي مغرداً: غلق السفارات نكسة سياسية

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي ، الجهات الرسمية للعمل بجدية لتلافي غلق السفارات لما له من مآلات خطيرة على حاضر ومستقبل العراق.



وقال الكربولي في تغريدة على تويتر: "حذرنا بمناسبات عديدة من خطورة استهداف السفارات والعبث مع البعثات الدبلوماسية، ونأمل من الجهات الرسمية أن تسعى بجد لتلافي غلق السفارات لما له من مآلات خطيرة على حاضر ومستقبل العراق".



وختم تغريدته بوسم#غلق_السفارات_نكسة_سياسية.