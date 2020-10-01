الأمن النيابية: أكثر من 50 طائرة مقاتلة جاثمة على الأرض تحتاج إلى صيانة فورية

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، ، وجود اكثر من 50 طائرة مقاتلة جاثمة على الارض تحتاج الى صيانة فورية.

وقال العزاوي ، إن “اكثر من 50 طائرة مقاتلة من انواع مختلفة جاثمة على الارض في القواعد العسكرية تحتاج الى صيانة عاجلة لاعادة تحليقها من جديد”، لافتا الى ان “القوة الجوية هي سلاح فعال في حسم 50% من اي معركة.

وأضاف، أن “مبالغ الصيانة ليست كبيرة جدا”، داعيا الى “دعم استثائي لوزارة الدفاع في ملف صيانة الطائرات وتامين كل الامور الضرورية لاعادتها للعمل من اجل ان تكون جاهزة في توجيه ضربات للاوكار الارهابية في كل مناطق البلاد.