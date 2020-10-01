سياسي كردي: قوات البيشمركة لم تستلم أي راتب من الحكومة الاتحادية منذ 2005

أكد الناشط السياسي الكردي نايف گرگري ان قوات البيشمركة لم تستلم اي مرتب من الحكومة الاتحادية منذ عام 2005 ولغاية الان.

وقال گرگري، في تصريح صحفي"، ان "حصة الاقليم الـ 17% من الميزانية، مجرد رقم وهمي نسمع به لكنه واقعياً مجرد مادة للاستهلاك الاعلامي ولا قيمة له على ارض الواقع"، منوها بان "حكومة الاقليم لا تستلم سوى 5% من مجموع الايرادات المخصصة لها.

واشار الى ان "قوات البيشمركة لم تستلم اي معدات او تجهيزات او رواتب من قبل الحكومة الاتحادية منذ عام 2005 ولغاية الان، مؤكدا ان "اغلب التصريحات التي يذكر فيها البيشمركة، هي متشنجة لزعزعة العلاقات ما بين حكومتي بغداد واربيل، لصالح جهات واجندات خارجية.