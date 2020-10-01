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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 01 تشرين الأول 2020 09:14 ص

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين
بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي  آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين  تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية.
وأكد حسين ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة، مُجدّداً التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّين.
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أخر تعديل: الخميس، 01 تشرين الأول 2020 09:18 ص
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