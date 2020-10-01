مكافحة الإرهاب في الإقليم: ستة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل

كشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن ستة صواريخ انطلقت من محافظة نينوى سقطت قرب مطار اربيل الدولي.

وقالت في بيان، أن الصواريخ وجهت في الساعة الثامنة والنصف مساء امس من قرية شيخ أمير التابعة للموصل والتي هي تحت سيطرة ميليشيا الحشد صوب مطار اربيل الدولي..

وأضافت أن تلك الصواريخ وقعت بعيداً عن المطار، مبينة ان اثنين منها لم تنفجر ولم تسفر عن اية اضرار بشرية.