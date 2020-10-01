بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 01 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
هوشيار عبدالله: ثورة تشرين ارتبطت بالوعي الجماهيري وبإرادة الشعب في الانتصار على منظومة الفساد آلاف المتظاهرين يتوافدون على ساحة التحرير في بغداد لإحياء ذكرى ثورة تشرين سومو: الأردن يمدد شراء النفط العراقي لمدة أربعة أشهر الأعرجي: الفصائل التي تطلق صواريخ الكاتيوشا معروفة وإن لم تكن بشكلها الرسمي الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق الكربولي: نفوذ اللادولة يتغول في العراق الكاظمي: العراق سيحمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ويحصر السلاح بيد الدولة مراقبون: إيران هي الحاضر الدائم في كل العمليات الإرهابية التي تستهدف السعودية والمنطقة العربية الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق الخارجية: نتواصل بشكل يومي مع البعثات الدبلوماسية في بغداد ونطلب المزيد من الدعم الأوروبي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 01 تشرين الأول 2020 09:09 ص

زيباري مغردا: نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل

النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله
أكد وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري ، ان المجموعات التي تهاجم البعثات الدبلوماسية  وارتال التحالف الدولي هي نفسها من شنت هجمات صاروخية على موقع للمعارضة الايرانية قرب مطار أربيل.

وأشار زيباري في تغريدة على تويتر، الى ان هذه الهجمات تعد تصعيدا جديدا ضد أمن العراق، داعيا لاتخاذ اجراءات لردعها.

وكانت ميليشيات موالية لايران اطلقت  الليلة الماضية ثلاثة صواريخ  سقطت قرب مطار اربيل وقاعدة امريكية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكربولي

​ الكربولي مغرداً: غلق السفارات نكسة سياسية 01 تشرين الأول 2020 09:32 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني يدين الهجوم الصاروخي على أربيل ويطالب الكاظمي بمحاسبة الجناة 01 تشرين الأول 2020 09:05 ص

الحلبوسي

بالذكرى الاولى لتظاهرات تشرين ..الحلبوسي يجدد دعمه الكامل لمطالب المتظاهرين 01 تشرين الأول 2020 09:03 ص

جمال الكربولي

الكربولي: نفوذ اللادولة يتغول في العراق 30 أيلول 2020 03:59 م

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف الهجمات الإجرامية في العراق ومحاسبة الجناة 30 أيلول 2020 10:05 ص

unnamed-4

الصدر يحذر من صدام شيعي-شيعي يعرض العراق لخطر جسيم 29 أيلول 2020 12:57 م

جمال الكربولي

الكربولي: الميليشيات تقتل العراقيين 29 أيلول 2020 10:01 ص

مقتدى الصدر

الصدر: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً أجنبية لا شرقية ولا غربية 27 أيلول 2020 10:59 ص

التعليقات