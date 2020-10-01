زيباري مغردا: نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل

أكد وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري ، ان المجموعات التي تهاجم البعثات الدبلوماسية وارتال التحالف الدولي هي نفسها من شنت هجمات صاروخية على موقع للمعارضة الايرانية قرب مطار أربيل.



وأشار زيباري في تغريدة على تويتر، الى ان هذه الهجمات تعد تصعيدا جديدا ضد أمن العراق، داعيا لاتخاذ اجراءات لردعها.



وكانت ميليشيات موالية لايران اطلقت الليلة الماضية ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار اربيل وقاعدة امريكية.