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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 01 تشرين الأول 2020 09:07 ص

الكاظمي يجري اتصالين هاتفيين مع أمير الكويت ورئيس وزرائها

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أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء  امس اتصالا هاتفيا مع امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح، اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وتمنى الكاظمي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ،  للشيخ نواف الاحمد التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت نحو المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

كما  اجرى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وقدم تعازيه الى حكومة وشعب الكويت برحيل  الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح، مشيدا بالدور البارز للفقيد في خدمة بلده وخدمة القضايا العربية والاسلامية.
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