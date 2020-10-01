مسرور بارزاني يدين الهجوم الصاروخي على أربيل ويطالب الكاظمي بمحاسبة الجناة

دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء امس.



وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر "أدين بشدة الهجوم الصاروخي في أربيل، إن حكومة إقليم كردستان لن تتسامح مع أية محاولة لتقويض استقرار كردستان وسيكون ردنا قوياً.



وأضاف :لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة محاسبة الجناة.

