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الأربعاء, 30 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 أيلول 2020 04:32 م

سومو: الأردن يمدد شراء النفط العراقي لمدة أربعة أشهر

النفط العراقي
كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الأربعاء، أن الأردن مدد عقد شراء النفط العراقي، وتمت المباشرة بعملية الاستيراد بدأ من أيلول الجاري.

وقال مدير الشركة علاء الياسري، إن التمديد سيكون لمدة أربعة أشهر والذي ينتهي بنهاية العام الحالي"، مبينا أن "التأخير في الاستيراد خلال الشهر الماضي يعود الى بعض الاجراءات المتعلقة بالأردن".

وأضاف الياسري، أن "الأردن باشر باستيراد النفط العراقي اعتبارا من يوم الثامن من شهر ايلول الجاري"، لافتا إلى أن "الكميات المصدرة من النفط الخام الى الاردن تحدد بانتهاء الشهر".

ولم يستورد الأردن النفط الخام من العراق خلال شهر اب الماضي في حين استورد ما مقداره 261 الف برميل في تموز.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار وحزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام باسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.
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