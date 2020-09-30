الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4961 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.



وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 22274، ليصل بذلك عدد الفحوصات الكلية إلى 2266355.



وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة هذا اليوم بلغت 4962، أما عدد حالات الشفاء بلغت 3385، موضحة أن عدد حالات الوفاة لهذا اليوم بلغت 59 حالة.



