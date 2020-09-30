بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 أيلول 2020
آخر الأخبار
سومو: الأردن يمدد شراء النفط العراقي لمدة أربعة أشهر الأعرجي: الفصائل التي تطلق صواريخ الكاتيوشا معروفة وإن لم تكن بشكلها الرسمي الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق الكربولي: نفوذ اللادولة يتغول في العراق الكاظمي: العراق سيحمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ويحصر السلاح بيد الدولة مراقبون: إيران هي الحاضر الدائم في كل العمليات الإرهابية التي تستهدف السعودية والمنطقة العربية الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق الخارجية: نتواصل بشكل يومي مع البعثات الدبلوماسية في بغداد ونطلب المزيد من الدعم الأوروبي التربية تشكل لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية نائب: العراق يسير نحو منزلق خطير بسبب استهداف البعثات الدبلوماسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 أيلول 2020 04:04 م

الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4961 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 22274، ليصل بذلك عدد الفحوصات الكلية إلى 2266355.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة هذا اليوم بلغت 4962، أما عدد حالات الشفاء بلغت 3385، موضحة أن عدد حالات الوفاة لهذا اليوم بلغت 59 حالة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق 30 أيلول 2020 02:21 م

وزارة الكهرباء

الكهرباء تعد خطة لرفع معدلات تجهيز الطاقة في الصيف المقبل 30 أيلول 2020 10:23 ص

وزير المالية علاوي

وزير المالية يوجه بصرف رواتب المتقاعدين مطلع الشهر المقبل 30 أيلول 2020 10:19 ص

هزة أرضية

تسجيل ثلاث هزات أرضية في العراق 29 أيلول 2020 12:32 م

كورونا في العراق

الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة 28 أيلول 2020 04:07 م

مصرف الرشيد

الرشيد : منح قروض تصل الى (40) مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنه رواتبهم بدون كفيل 27 أيلول 2020 01:06 م

صحة السليمانية

صحة السليمانية: مستشفياتنا لم تعد تستوعب المصابين بكورونا 27 أيلول 2020 11:15 ص

سليم همزة

عضو بالقانونية النيابية : لا نستبعد تأجيل الانتخابات المبكرة 27 أيلول 2020 11:01 ص

التعليقات