الكاظمي: العراق سيحمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ويحصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء مع 25 من السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب، اليوم الأربعاء، إن العراق سيحمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ويحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تغلق سفارتها في بغداد.



وقال مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، إن الولايات المتحدة قامت باستعدادات لسحب الدبلوماسيين من العراق بعدما حذرت بغداد من أنها قد تغلق السفارة، وهي خطوة يخشى العراقيون أن تحول بلدهم إلى ساحة قتال.



وذكر مكتب الكاظمي في بيان إنه أكد في لقاء مع المبعوثين "حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية".



وشدد على أن "مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية".



