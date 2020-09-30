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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 أيلول 2020 02:21 م

الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق

كورونا العراق

توقعت وزارة الصحة، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق، مشيرة إلى أن المناخ المعتدل والبارد في فصلي الخريف والشتاء سيكون أكثر مناسبة لزيادة عدد الحالات.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض علي الحلفي، نتوقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا خلال الايام المقبلة، موضحا أن المناخ المعتدل والبارد، في فصلي الخريف والشتاء، سيكون اكثر مناسبة لزيادة عدد الحالات.

وتابع، أن الوزارة ووفق هذه التوقعات وضعت خططا استعدادية من بينها زيادة السعة السريرية في المستشفيات، وتأمين زيادة العلاجات، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات متواصلة مع المديرين العامين ومديري الصحة العامة لدراسة احتياجاتهم وتأمينها لهم ووضع خطة مستقبلية لاستقبال الموجة الوبائية المتوقعة.

وأضاف الحلفي، أن الوزارة تكثف مشاوراتها مع وزارتي التربية والتعليم العالي لوضع خطة عمل لترتيب كيفية الدوام في المدارس والجامعات في ظل الاوضاع الوبائية.

وأشار إلى أن العراق أدرج ضمن قائمة 156 دولة سيزودها الاتحاد العالمي باللقاحات المعروفة بكادي الذي وقعنا معه اتفاقا لتوريد لقاح 20 بالمئة الى السكان تكفي الفئات الأكثر تعرضا للخطورة، الا اننا لا يمكننا اعتماد أيّ لقاح اذا لم ينل موافقة منظمة الصحة العالمية، وفي حال اعتماد اللقاح الصيني والروسي سنكون اول من يحصل عليه.

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