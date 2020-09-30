بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 أيلول 2020
آخر الأخبار
سومو: الأردن يمدد شراء النفط العراقي لمدة أربعة أشهر الأعرجي: الفصائل التي تطلق صواريخ الكاتيوشا معروفة وإن لم تكن بشكلها الرسمي الصحة تعلن تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق الكربولي: نفوذ اللادولة يتغول في العراق الكاظمي: العراق سيحمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية ويحصر السلاح بيد الدولة مراقبون: إيران هي الحاضر الدائم في كل العمليات الإرهابية التي تستهدف السعودية والمنطقة العربية الصحة: ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة بالعراق الخارجية: نتواصل بشكل يومي مع البعثات الدبلوماسية في بغداد ونطلب المزيد من الدعم الأوروبي التربية تشكل لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية نائب: العراق يسير نحو منزلق خطير بسبب استهداف البعثات الدبلوماسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الأربعاء، 30 أيلول 2020 02:00 م

المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صباح الجابر

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وانا لله وانا اليه راجعون.


وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان لآل الصباح الكرام و دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً ، بأحر التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، رحمه الله .


وقال الجروان: لقد كان الفقيد – رحمه الله – رمزا خليجياً وعربياً نفتخر به جميعاً ومدرسة للدبلوماسية العربية، وقاد بلاده إلى نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، يشهد لها القاصي والداني ، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجزيه خير الجزاء عن شعبه وامته ، وأن يلهم ذويه الكرام الصبر والسلوان .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
22019617353475690639

الصحة العالمية تعلن عن أداة اختبار جديدة لتشخص الإصابة بكورونا خلال دقائق 29 أيلول 2020 11:29 ص

117375701_178633457054518_5479670127117263567_o

عاجل..رئيس أذربيجان: مقتل 10 أشخاص جراء الاشتباكات مع أرمينيا 29 أيلول 2020 11:21 ص

1

الولايات المتحدة تحاكي "معركة مستقبلية" مع روسيا 28 أيلول 2020 11:56 ص

22019617353475690639

أرمينيا تعلن الحرب رسميا على أذربيجان وتسقط مروحية عسكرية أذرية قرب موقع “ترتر” 27 أيلول 2020 01:04 م

طائرة إيرانية

بسبب تهالك الأسطول .. طائرة ركاب إيرانية تهبط في الشارع ولا معلومات عن إصابات 26 أيلول 2020 03:26 م

طائرات اف 35

بلومبرغ: الإمارات طلبت رسميا شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية بعد توقيع اتفاق السلام 26 أيلول 2020 03:13 م

زلزال

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران.. وهزة أرضية بمصر 26 أيلول 2020 03:05 م

عبد الملك الحوثي وتحرير الحديدة

"واشنطن بوست": أمريكا تدرس وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب 26 أيلول 2020 11:16 ص

التعليقات