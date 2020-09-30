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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 01:46 م

التربية تشكل لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية

التربية

شكلت وزارة التربية لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية باستثناء السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 ــ 2020 .


وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح صحفي  ، ان الوزارة وجهت مديرياتها في بغداد والمحافظات باعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني 2019 ـ 2020 من خلال تشكيل لجان في كل مدرسة يتابع عملها جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي..


واوضح ان الاسئلة ستعد قبل تأريخ 12 تشرين الاول المقبل وتشمل سبع مراحل دراسية اولية ومتوسطة وثانوية، هي الخامس والسادس الابتدائي والاول والثاني والثالث المتوسط والرابع والخامس الاعدادي.


واضاف حربي ان تصحيح الدفاتر الامتحانية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط سيجرى في مراكز الفحص بكل مديرية، بحسب آلية الامتحانات الوزارية المعتمدة سنويا، اما بالنسبة لبقية المراحل الدراسية فسيتم التصحيح داخل المدرسة.


 وكانت وزارة التربية حددت الـ 12 من الشهر المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019 ــ 2020 للمراحل الدراسية كافة عدا السادس الاعدادي.

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