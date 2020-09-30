نائب: العراق يسير نحو منزلق خطير بسبب استهداف البعثات الدبلوماسية

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع، مبيناً ان العراق يسير نحو منزلق خطير.



وقال الشمري في بيان صحفي ان "تحالف سائرون ومنذ تشكيل الحكومة السابقة كان من اولوياته حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل عمل الوزارات الامنية وتعزيز دورها بحفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات والسيارات الدولية.



واضاف الشمري ان "لم تتدارك الحكومة الحالية بتفعيل الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية فان العراق يسير نحو منزلق خطير.



واوضح ان "ما قامت به الجماعات الخارجة عن القانون من اعمال مدانة عبر ضرب السفارات والبعثات الدبلوماسية مخالف للأعراف والقوانين الدولية.



