نائب يشدد على ضرورة فتح ملفات فساد وزارة التجارة

شدد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ، ، على ضرورة فتح كافة ملفات فساد وزارة التجارة ، داعيا رئيس لجنة مكافحة الفساد التحرك بالسرعة القصوى للتحقيق بملف مفردات البطاقة التموينية.



وقال العميري في تصريح صحفي إن “المواطن العراقي منذ أشهر لم يتسلم مفردات البطاقة التموينية وعليه ندعو لجنة مكافحة الفساد التحقيق بهذا الملف.

وأضاف العميري، أن “هناك شكاوى عديدة ترد الينا بشأن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية.





وتابع، أنه “في حال عدم التحقيق بملف البطاقة سيكون لمجلس النواب كلام آخر من خلال استضافة رئيس الوزراء ووزير التجارة للوقوف على اسباب تعثر توزيع المفردات على مستحقيها.