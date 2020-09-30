برهم صالح يهنىء امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح





هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقال صالح في برقية التهنئة "سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، بأسم الشعب العراقي وبأسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة، داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والرخاء.



واضاف "في هذه المناسبة أعرب لسموكم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.