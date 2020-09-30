الشمري: العراق يسير نحو منزلق خطير بسبب البعثات الدبلوماسية

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع، مبيناً أن العراق يسير نحو منزلق خطير.



وقال الشمري في بيان صحفي، إن "تحالف سائرون ومنذ تشكيل الحكومة السابقة كان من اولوياته حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل عمل الوزارات الأمنية وتعزيز دورها بحفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات والسيارات الدولية".



وأضاف الشمري، أن "لم تتدارك الحكومة الحالية بتفعيل الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية فإن العراق يسير نحو منزلق خطير".



وأوضح أن "ما قامت به الجماعات الخارجة عن القانون من اعمال مدانة عبر ضرب السفارات والبعثات الدبلوماسية مخالفة للأعراف والقوانين الدولية".



وشدد الشمري على ضرورة "عدم خلط الاوراق بما يقوم به بعض المتصيدين بالماء العكر عبر اتهامهم الحشد الشعبي المقدس والذي هو جزء مهم من المنظومة الحكومية العسكرية. ان المجاميع الخارجة عن القانون لا تمثل الحشد خاصة وان قادة الكتل السياسية أعلنت براءتها من هذه الاعمال المدانة التي تحاول جر البلاد الى المجهول".

