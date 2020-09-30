محاسبة قتلة المتظاهرين وتفعيل قانون الأحزاب.. أبرز طلبات المحتجين في ذكرى ثورة تشرين

بدأ النشطاء والمتظاهرون العراقيون، في الاستعداد لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية التي، انطلقت مطلع تشرين الأول 2019، والتي أطاحت بحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي.

واتفق الناشطون على جملة من المطالب، أبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين، وتفعيل قانون الأحزاب، وإكمال قانون الانتخابات الجديد وفق تطلعات الشارع العراقي، وليس الكتل السياسية، وحصر السلاح بيد الدولة.

فيما أمهلوا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس النواب، حتى 25 تشرين الأول المقبل، لتحقيق مطالبهم، وخلاف ذلك سترفع الاحتجاجات الشعبية شعار "أرحل".

وقال المتظاهرون في بيان، إن "المعتصمين في ساحة التحرير منذ مطلع تشرين الأول 2019، اتفقوا في اجتماع ضم مسؤولي الخيم في الساحة على جملة من المطالب لرفعها في التظاهرة المليونية يوم الخميس.

منها اعتماد البطاقة البايومترية، وإلغاء المحاصصة، واختيار مفوضية انتخابات مستقلة وفق آلية وطنية بعيدا عن تدخلات الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى منع التدخلات الخارجية سواء الإيرانية أو الأمريكية على حدا سواء.

وأضاف البيان، أن "الحراك الشعبي سيمهل حكومة الكاظمي ومجلس النواب، حتى يوم 25 تشرين الأول المقبل، وفي حال عدم تحقيق المطالب التي سترفعها ساحات الاحتجاج، سيكون لكل حادثة حديث".

وشهدت التظاهرات بداية انطلاقها في تشرين الأول الماضي، سقوط مئات القتلى والجرحى جراء استخدام العنف المفرط ضد المحتجين في ساحة التحرير والمحافظات الأخرى.

وقطع خدمة الإنترنت واقتحام مقار ومكاتب وسائل الإعلام التي غطت التظاهرات، فضًلا عن ملاحقة الصحافيين وتهديد بعضهم بتهمة مساندة الاحتجاجات الشعبية، فيما تلاها حظر للتجوال بمختلف أنحاء البلاد استمر لعدة أيام.

الحركات الفاعلة في بغداد والمحافظات الأخرى عقدت اجتماعًا قبل أيام في محافظة كربلاء، للاتفاق على البرنامج الاحتجاجي والخطاب المتجدد، والحفاظ على مسار اللاعنف.

بالمقابل يتحدث ناشطون عن خطة احتجاجية متفق عليها، من قبل أغلب المتظاهرين، تتضمن تكرار سيناريو محافظة ذي قار، لغلق مقار الأحزاب في العاصمة بغداد.

فيما يستعد العشرات من متظاهري الوسط والجنوب للمشاركة في هذه الفعالية بعد الانتهاء من مراسيم زيارة الأربعينية في محافظة كربلاء، ومن ثم التوجه صوب العاصمة.

من جانبها، قالت النائبة منار السعد، إن "استمرار التظاهرات يعطي القوى للحكومة للتنفيذ برنامجها الإصلاحية وتحقيق مطالب المحتجين، لكن شرط ضمان سلمية التظاهر ومنع اختراقها وحرفها عن مسارها العام".



وتضيف النائبة، أن "التظاهرات حق كفله الدستور ومن حق المواطنين أن يمارسوا حقهم وفق الأطر القانونية والسلمية"، مشددة على ضرورة "منع عمليات الحرق والتخريب للحفاظ على الأرواح".