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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 أيلول 2020 12:27 م

نائبة: العراق يعاني من عدم وجود أي تخطيط

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر
قالت النائبة المستقلة ندى شاكر، إن العراق يعاني من عدم وجود أي تخطيط وخاصة ما يتعلق بالإحصائيات السكانية، حيث أجري آخر تعداد للسكان عام 1997 وبالتالي فإن هناك مشكلة كبيرة في احتساب الدوائر الانتخابية.

وأضافت أن عدم الاعتماد على احصائيات السكان الدقيقة وتقسيم الدوائر الانتخابية بأرقام متفاوتة سيخلق محاصصة كبيرة اضافة للمناطقية والطائفية عند إجراء الانتخابات.

وبينت أن الوضع الراهن سيزيد التقسيم داخل العراق، وهو ما تسعى اليه بعض الدول وتخطط له، في وقت تتحرك فيه الكتل السياسية لضمان مصالحها وزيادة عدد مقاعدها في البرلمان، وبالتالي فأن ما يحصل لن يصب في صالح المواطن المتظاهر المطالب بالحقوق والتغيير.
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