أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر داعش الإرهابي.

وذكرت الخلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه "بتخطيط واشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت "صباح اليوم "قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات ( صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة ) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وافواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف البيان، أن "العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".



