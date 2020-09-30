صحيفة أمريكية: الكاظمي يوجه ضرباته لـ"الدولة العميقة" التي أسّستها الحقب الحكومية السابقة



أفاد تقرير، نُشر باللغة الإنكليزية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يستهدف "الدولة العميقة" التي تسيطر عملياً على الدولة، وتدير المناصب الرئيسية منذ العام 2006.

وقال التقرير الذي نشره "نبض العراق" في المونيتور الامريكية ان الدولة العميقة نشأت بواسطة الحكومات المتعاقبة التي حصرت توزيع المناصب الأمنية والإدارية على الكتل التي شكلتها، بناء على نظام الحصص والتراضي فيما بينها.

ويرجّح التقرير ان تواجه الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقاومة من الكتل السياسية والجماعات المسلحة التي تشعر بأنها تفقد السلطة.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، منذ توليه منصبه في ايار/ مايو، سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية العليا والحساسة لتحسين أداء المؤسسات الأمنية، وقد أثارت التحركات مخاوف في مختلف الكتل السياسية التي ترى أن هذه التغييرات تعزز سلطة الكاظمي.

وأصبح واضحا للمراقب، ان الكاظمي يسعى إلى إنقاذ المؤسسات الأمنية من الصراعات السياسية والحزبية وتطوير قدراتها بتعيين قيادات كفؤة.