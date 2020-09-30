الزهيري: لا ولاء إلا للعراق ولا سيادة إلا للقانون

شدد قائد الفرقة الخاصة اللواء الركن حامد الزهيري، اليوم الأربعاء، على الالتزام بالقانون لحفظ "هيبة الدولة" العراقية.



وتطرق اللواء الركن الزهيري في بيان اليوم، إلى تكليفه بـ"مهمة جديدة" قائلا: (لا ولاء إلا للعراق ولا سيادة إلا للقانون ولا هيبة تعلو فوق هيبة الدولة وقواتها المسلحة والفرقة الخاصة).



واضاف "مرحلة جديدة (ضبطاً عالياً وتدريباً قاسياً وطاعة للأوامر بلا تردد)".



وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، امراً بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة.



