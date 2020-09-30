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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 أيلول 2020 10:25 ص

توتنهام يقصي تشيلسي من كأس الرابطة

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أسكت جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام نظيره فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وانتصر عليه أخيرا.

وانتصر توتنهام على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح تيمو فيرنر أهداف المباراة في الدقيقة 29 من خارج منطقة الجزاء بتسديدة جميلة.

وأصبح ذلك الهدف هو الأول للاعب الألماني مع تشيلسي خلال الموسم الجاري بعد انتقاله إليه قادما من لايبزيج الألماني.

وأدرك إيريك لاميلا التعادل لتوتنهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.
وفي ركلات الترجيح سجل كل اللاعبين الركلات التي نفذوها عدا ماسون ماونت الذي أهدر الركلة الخامسة.

وشهدت المباراة خلافا بين مدربي الفريقين مورينيو ولامبارد.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" فإن مورينيو قال للامبارد: "اللعنة يا فرانك، عندما تخسر 3-0، فأنت لا تقف هنا"، وذلك في إشارة لتأخر تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ضد وست بروميتش ألبيون بتلك النتيجة.

فيما رد لامبارد على مورينيو قائلا: "اهدأ واجلس يا جوزيه".

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