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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 10:25 ص

​ ضبط حبوب مخدرة مخبأة تحت الخبز في كمرك المنذرية الحدودي مع إيران

منفذ المنذرية
أعلنت القوات الامنية، ضبط حبوب مخدرة مخبأة تحت الخبز في كمرك المنذرية الحدودي مع ايران.   
وذكرت قيادة حرس الحدود في بيان لها  ، ان "مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية ومفرزة الــ k9 التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط عجلة محملة 25 طن كاشي وعند تدقيق العجلة تم ضبط 155 حبة مخدرة مختلفة الأنواع مخباة بمادة "الخبز".
واضاف البيان  انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق التحقيقية أمام  أنظار قاضي التحقيق"..
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