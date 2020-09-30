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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 10:23 ص

الكهرباء تعد خطة لرفع معدلات تجهيز الطاقة في الصيف المقبل

وزارة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء، إعداد خطة لرفع معدلات تجهيز الطاقة في الصيف المقبل، مؤكدة أنها بصدد إضافة 3000 ميكا واط إلى المنظومة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، ، إن "وزارة الكهرباء أعدت خطة تمثلت برفع معدلات الإنتاج، وفك اختناقات خطوط شبكات نقل الطاقة، فضلاً عن تدعيم قطاع التوزيع"، مشيراً إلى أن"استعدادات الوزارة ستكون كفيلة بوضع بعض الحلول التي ستعمل على رفع معدلات التجهيز خلال الصيف المقبل".
وأضاف أن "الوزارة بصدد إضافة 3000 ميكا واط إلى منظومة الطاقة الكهربائية، من خلال إدخال محطة الجالسية في صلاح الدين، وبعض الوحدات التوليدية من محطة الرميلة، ومحطة الزبيدية في الكوت".

وأوضح أن "الوزارة تطمح بالمضي بنصب المقاييس الذكية، واعتماد الجباية الالكترونية، لكن كل هذه الخطط تنصدم أمام عقبة كبيرة ،وهي موضوع التخصيصات المالية، وعدم إقرار الموازنة، إضافة إلى وجود جملة هذه المشاريع لانشاء البنى التحتية التي تحتاجها الوزارة في ضل عدم توفر الأموال اللازمة لذلك".
وشدد على "ضرورة تضافر الجهود من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجميع المؤسسات مع الكهرباء، للمضي بتطوير قطاع الطاقة المهم والحيوي، الذي له تماس مباشر بحياة الناس".
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