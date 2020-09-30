القبض على ٩ إرهابيبن ينتمون إلى ولاية داعش العراق قاطع الجنوب

القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على ٩ ارهابيبن ينتمون الى ما يسمى ولاية العراق قاطع الجنوب.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان:" ان قوات جهاز مكافحة الارهاب ،بالتنسيق مع فوج مكافحة الارهاب بالسليمانية، القت القبض على (٩) عناصر من عصابات داعـش الارهابية ينتمون إلى ( ولاية العراق قاطع الجنوب) كانت قد صدرت بحقهم مُذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (٤) إرهاب".