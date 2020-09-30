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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 10:12 ص

النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

النزاهة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم حضوري بالسجن عشر سنوات لمدير عام سابق في وزارة التجارة،  مشيرة  إلى أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ان  محكمة جنايات الكرخ  اصدرت حكماً حضورياً بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة الحبوب في وزارة التجارة(سابقا) يقضي بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ خمسة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن قرار الحكم الحضوري الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصة بضبط المدان متلبساً بتسلم مبلغ رشوةٍ من أحد أصحاب المطاحن مقابل عدم إغلاق مطحنته.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة الأسبق في وزارة التجارة؛ لإلحاقه الضرر عمداً بالمال العام.
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