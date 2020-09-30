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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 10:10 ص

العراق يعلن الحداد الرسمي يوما واحدا على وفاة أمير الكويت

أمير الكويت
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الحداد اليوم  في العراق  اليوم لوفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 

وقال المكتب الاعلامي في بيان ان "العراق حكومة وشعباً يشارك الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة احزانهم برحيل سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح.

واضاف :"بهذه المناسبة الاليمة، تقرر  اعلان الحداد الرسمي العام في عموم انحاء جمهورية العراق اليوم ، الثلاثين من ايلول الجاري.

واكد ان "ذلك جاء وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الامن والاستقرار في المنطقة".
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