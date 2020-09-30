الخارجية الأمريكية : ما تقوم به الجماعات المسلحة أكبر عائق أمام استقرار العراق

عبرت وزارة الخارجية الامريكية، عن ادانتها وغضبها ازاء الهجوم الصاروخي في منطقة الرضوانية ببغداد ، الذي اسقط شهداء مدنيين امس الاول.



وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن"ما تقوم به جماعات مسلحة هو اكبر عائق امام الاستقرار في العراق.



واشارت الى:" ان واشنطن حثت المسؤولين العراقيين على التحرك فورا لمحاسبة من هم وراء هجوم يوم الاثنين.