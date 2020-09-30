ماذا شهدت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن؟

انتهت، المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي شهدت تلاسنات وإهانات بين الطرفين.



وبدأت المناقشات حول المحكمة العليا، وقال ترامب: "لدينا الحق في تسمية مرشحة للمحكمة العليا". فيما أكد بايدن أنه لا يحق للجمهوريين تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن: "تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ترامب تعجل في تسمية مرشحته للمحكمة العليا".



وشهدت المناظرة منذ بدايتها اشتباكا كلاميا بين ترامب وبايدن.



وفي قضية الرعاية الصحية، قال ترامب: "عملنا على خفض أسعار الأدوية".



ورد بايدن : ترامب لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، وكل ما يقوله ترامب حتى الآن هو كذب". وقاطعه ترامب: "هلّا تخرس يا رجل!".



واتهم ترامب، بايدن بأنه لم يقدم شيئا للمجتمع الأميركي على مدى 47 عاماً.



وانتقل النقاش إلى قضية فيروس كورونا، وقال بايدن إن "ترامب لم تكن لديه خطة في مواجهة كورونا"، متهما الرئيس الأميركي "بتجاهل الأزمة وممارسة لعبة الغولف"..



ومن جانبه، أكد ترامب أن "العديد من الدول لم تعلن صراحة عن وفياتها من جراء الفيروس مثل أميركا".



وأضاف ترامب أنه وفر "كافة التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا، وأن أعداد الوفيات تراجعت".



وشكك بايدن، في حديث ترامب عن قرب التوصل إلى لقاح، مؤكدا أنه لن يمكن تحقيق هذا الأمر قبل منتصف العام القادم.

وحول الاقتصاد، قال بايدن: "ترامب دفع 750 دولارا كضرائب في 10 سنوات، وأصحاب المليارات لا يدفعون الضرائب".



ونفى ترامب صحة هذه المعلومات، مؤكدا أنه دفع الملايين كضرائب على مدى سنوات، دون أن يكشف عن رقم محدد.



وأضاف ترامب:" حققنا أرقاما قياسية في مجال الاقتصاد، وبايدن يريد إغلاق الولايات المتحدة لمواجهة كورونا".





واتهم ترامب، نجل بايدن بالحصول على 3 ملايين من موسكو ، وهو ما نفاه بايدن منتقدا التطرق إلى شؤون أسرية.



وقال ترامب لبايدن: "إذا أصبحت رئيسا ستتسبب بركود اقتصادي".



ثم انتقل النقاش إلى القضية العرقية، وقال بايدن إن ما من رئيس تعامل مع المسألة العرقية مثل ترامب، منتقدا خروج ترامب خلال المظاهرات العراقية وحمل الإنجيل والتوجه إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض.



وأضاف بايدن أن معظم ضحايا كورونا من الأفارقة الأميركيين"، مشيرا إلى "ظلم ممنهج في تطبيق القانون".





ورد ترامب متهما بايدن "بالتعامل مع الأميركيين الأفارقة بأسوأ ما يمكن"، وقال إن بايدن أطلق عليهم تعبير "مفترسي عظام".



وتناول ترامب جهود إدارته في التعامل مع الاحتجاجات العرقية وفقا للقانون، متهما "الديمقراطيين واليسار الراديكالي بقيادة الاحتجاجات العرقية في البلاد".



واتهم ترامب، بايدن بأنه دمية في يد "اليسار الراديكالي".



وقال ترامب: "لم تنجز أي إدارة أميركية ما أنجزته إدارتي". ورد بايدن بأن "ترامب جعل أميركا أكثر انقساما وضعفا وفقرا، فقد ازدادت ثروات أصحاب المليارات".



وعاد ترامب ليتهم بايدن وابنه هنتر بالفساد وجني الملايين. وتدخل مدير المناظرة كريس والاس وطلب التوقف عن مناقشة قضية نجل بايدن.



ثم انتقلت دفة الحوار إلى القضايا البيئية، وقال ترامب: "أؤمن بأننا يجب أن نفعل الكثير لتأمين موارد نظيفة"، ولكنه اعتبر اتفاق باريس بشأن المناخ "كارثة".



وفي كلمته، حذر بايدن من "تبعات كارثية كبيرة" حال تجاهل القضايا البيئية، واتهم ترامب بأنه لا يريد فرض معايير بيئية محددة.



وحول نزاهة الانتخابات، قال بايدن إنه "لا توجد أي مخاوف من تزوير الانتخابات بالبريد، وترامب هو الوحيد الذي يؤمن بهذا التلاعب، والرئيس يحاول إخافة الناس من التصويت".



ومن جانبه، شدد ترامب على أن "التصويت بالبريد كارثة"، واتهم باراك أوباما وهيلاري كلينتون بالتجسس على حملته الانتخابية.



وأضاف ترامب أنه يعول على "المحكمة العليا للنظر في قضية التصويت بالبريد وما يشوبها من تزوير". وعلق بأن "نتيجة الانتخابات قد لا تُعلن قبل أشهر".



ولمح ترامب إلى "العثور على بطاقات اقتراع ملقاة في مقالب قمامة"، وعلى الفور نفى بايدن صحة هذه المعلومة.





وكان ترامب وبايدن قد تقدما بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى، وتم رفض معظمها.



وطلبت حملة ترامب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".











