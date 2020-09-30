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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 أيلول 2020 09:58 ص

الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بتوسيع نطاق البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي

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وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ، بتوسيع نطاق البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان  ان "الكاظمي، استقبل في مكتبه، ، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي.

وأعرب الكاظمي، عن "تعاطفه الكبير مع عائلة سجاد"، مقدّراً "موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، ومشاعر الحزن لديهم وتطلعهم بأن يعود سجاد الى حضن عائلته.

وأكد، أن "قضية اختطاف سجاد تشغل حيّزاً كبيراً من اهتمامه، وهو يتابعها شخصيا"، موجهاً القوات الأمنية بـ"توسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها.

وبين، أن "الأمر لا يتعلق بسجاد وحده، وإنما بحياة وكرامة المواطنين كافة"، مشدداً على أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون، وأن استهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين كما تثير الخوف والهلع.

وأضاف، أن "الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة.
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